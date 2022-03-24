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"Сумыгаз" возобновил распределение газа в 600 домов Ахтырского района

Новина українською →
Сумы, Четверг 24 марта 2022 15:20
"Сумыгаз" возобновил распределение газа в 600 домов Ахтырского района Фото: газовый вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Мария Тарарыева

За прошедшие сутки работники АО "Сумыгаз" возобновили распределение газа в 600 домов в пяти населенных пунктах Ахтырского района.

Об этом сообщает пресс-служба региональной газовой компании.

"Артиллерийским снарядом был поврежден подземный стальной газопровод. Для того чтобы вернуть газ в дома мирных жителей газовики перекрыли задвижку и заменили часть подземного стального газопровода", - говорится в сообщении.

&quot;Сумыгаз&quot; возобновил распределение газа в 600 домов Ахтырского района

В пресс-службе отметили, что за сутки 23 марта газовикам удалось восстановить доставку газа до 2 200 домохозяйств в Николаевской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Закарпатской областях.

С начала войны российские оккупанты лишили газа более 289 000 домохозяйств по всей Украине.

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Сумская область РГК Газ
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