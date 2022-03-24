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"Сумигаз" відновив розподіл газу до 600 осель Охтирського району

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Суми, Четвер 24 березня 2022 15:20
"Сумигаз" відновив розподіл газу до 600 осель Охтирського району Фото: газовий вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Марія Тарариєва

Минулої доби працівники АТ "Сумигаз" відновили розподіл газу до 600 осель в п'яти населених пунктах Охтирського району.

Про це повідомляє прес-служба Регіональної газової компанії.

"Артилерійським снарядом було пошкоджено підземний сталевий газопровід. Для того щоб повернути газ до осель мирних жителів газовики перекрили засувку і замінили частину підземного сталевого газопроводу", - йдеться у повідомленні.

&quot;Сумигаз&quot; відновив розподіл газу до 600 осель Охтирського району

У прес-службі зазначили, що за добу 23 березня газовикам вдалося відновити доставку газу до 2 200 домогосподарств в Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Закарпатській областях.

З початку війни російські окупанти позбавили газу більше 289 000 домогосподарств по всій Україні.

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