"Сумигаз" відновив розподіл газу до 600 осель Охтирського району

Минулої доби працівники АТ "Сумигаз" відновили розподіл газу до 600 осель в п'яти населених пунктах Охтирського району.

Про це повідомляє прес-служба Регіональної газової компанії.

"Артилерійським снарядом було пошкоджено підземний сталевий газопровід. Для того щоб повернути газ до осель мирних жителів газовики перекрили засувку і замінили частину підземного сталевого газопроводу", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що за добу 23 березня газовикам вдалося відновити доставку газу до 2 200 домогосподарств в Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Закарпатській областях.

З початку війни російські окупанти позбавили газу більше 289 000 домогосподарств по всій Україні.