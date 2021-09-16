"Сумыгаз": тысяча клиентов заказали услугу по реконструкции

С начала года почти тысяча потребителей природного газа заказали услугу реконструкции у АО "Сумыгаз". Газораспределительная компания выполняет работы комплексно, если потребителю нужно заменить котел, колонку или установить дополнительные газовые приборы.

"Часть потребителей используют устаревшее газовое оборудование, которое не только не энергоэффективное, но и может подвергать жильцов домовладения опасности. Реконструкция дает возможность предотвратить это-вовремя провести замену газовых приборов", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, для эффективности газовой системы в доме, квартире, необходимо учитывать индивидуальные характеристики помещения и бытовые нужды потребления. Получить профессиональную консультацию по реконструкции и индивидуальному подбору газового оборудования клиенты могут в 104.ua клиентском пространстве.

"Компания предоставляет услугу "под ключ" и предлагает газовое оборудование по акционным ценам, - отмечают в АО "Сумыгаз". - Персональный менеджер сопровождает клиента на всех этапах – от подбора оборудования до его официальной установки. Это очень удобно, ведь не нужно тратить время на изучение технических характеристик газового оборудования и поиск квалифицированного мастера".

Также в пресс-службе отметили, что осуществлять реконструкцию могут исключительно специалисты, имеющие разрешение на выполнение газоопасных работ. Ведь самовольное вмешательство в систему газоснабжения запрещено законодательством.

"В АО "Сумыгаз" оказывают услугу "под ключ", поскольку реконструкция предполагает несколько этапов: подготовку технических условий и изготовление проектно-сметной документации, выполнение строительно-монтажных работ (демонтаж/монтаж, проверка на прочность и герметичность газопровода, прием в эксплуатацию и пуск газа", - говорится в сообщении.