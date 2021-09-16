"Сумигаз": тисяча клієнтів замовили послугу з реконструкції

З початку року майже тисяча споживачів природного газу замовили послугу реконструкції у АТ "Сумигаз". Газорозподільна компанія виконує роботи комплексно, якщо споживачу потрібно замінити котел, колонку або встановити додаткові газові прилади.

"Частина споживачів використовують застаріле газове обладнання, яке не лише не енергоефективне, а й може наражати мешканців домоволодіння на небезпеку. Реконструкція дає можливість запобігти цьому - вчасно провести заміну газових приладів", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, для ефективності газової системи у будинку квартирі, необхідно враховувати індивідуальні характеристики приміщення та побутові потреби споживання. Отримати фахову консультацію щодо реконструкції та індивідуального підбору газового обладнання клієнти можуть у 104.ua клієнтському просторі.

"Компанія надає послугу "під ключ" та пропонує газове обладнання за акційними цінами, - зазначають у АТ "Сумигаз". - Персональний менеджер супроводжує клієнта на усіх етапах – від підбору обладнання до його офіційного встановлення. Це дуже зручно, адже не потрібно витрачати час на вивчення технічних характеристик газового обладнання та пошук кваліфікованого майстра".

Також у прес-службі зазначили, що здійснювати реконструкцію можуть виключно фахівці, які мають дозвіл на виконання газонебезпечних робіт. Адже самовільне втручання у систему газопостачання заборонене законодавством.

"У АТ "Сумигаз" надають послугу "під ключ", оскільки реконструкція передбачає кілька етапів: підготовку технічних умов та виготовлення проектно-кошторисної документації, виконання будівельно-монтажних робіт (демонтаж/монтаж), перевірка на міцність та герметичність газопроводу, прийом в експлуатацію і пуск газу", - йдеться у повідомленні.