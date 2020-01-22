"Сумыгаз": счет за доставку газа потребители получат отдельно

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Ранее стоимость доставки газа указывалась отдельной строкой в общем счете

С января решением НКРЭКУ со счета за газ изъята плата за его доставку. Поэтому все потребители получат отдельные счета: один за газ, второй – за его доставку. Об этом сообщает пресс-служба АО "Сумыгаз".

"В 2020 году решением госрегулятора изменен порядок уплаты за доставку газа и счетов за газ изъята плата за распределение природного газа. Это связано с тем, что АО "Сумыгаз", как и другие облгазы не является продавцом газа", - говорится в сообщении.

Таким образом, по словам пресс-службы, потребители газа смогут увидеть кому и за какие услуги они платят средства. Ранее стоимость доставки газа указывалась отдельной строкой в общем счете. Разделение платежек произойдет для потребителей всей Украины.

"Стоимость доставки газа для всех домовладений рассчитывается индивидуально. За основу расчета берется объем потребления газа за прошлый газовый год: с 1 октября до 30 сентября. Этот индивидуальный объем потребленного газа делится на 12 частей и умножается на действующий тариф на доставку газа. Действующий тариф на распределение/доставку для АО "Сумыгаз" с 1 января 2020 года составляет 0,912 гривен с НДС", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что немалая часть домовладений использует природный газ для отопления жилья. Теперь зимой, когда потребители значительно увеличивают использование газа, платеж за его доставку не растет, как это было раньше.

Потребители, по словам пресс-службы, могут оплатить доставку одним платежом - вперед за полгода или даже за год. Таким образом они уменьшат свои расходы на комиссию при проведении платежей. Счета для оплаты услуг распределения природного газа потребители будут присылаться по почте. Также можно скачать и оплатить счет онлайн - в Личном кабинете на сайте 104.ua.

"Напоминаем, что 24 декабря 2019 года Постановлением № 3039 НКРЭКУ впервые за четыре года утвердила новые тарифы на распределение газа для АО "Сумыгаз". В период с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года включительно тариф на услуги распределения составляет 0,912 гривен за 1 куб. м в месяц с НДС, а с 1 июля 2020 года составит 1,128 гривен за 1 куб. м в месяц с НДС", - говорится в сообщении.