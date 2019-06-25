"Сумыгаз Сбыт" вернул в госбюджет почти 28 млн гривен неиспользованных субсидий

Согласно поручению правительства, остатки неиспользованной в течение отопительного периода субсидии на газ "Сумыгаз Сбыт" вернул в государственный бюджет. Это 27,9 млн гривен с 21,5 тыс. лицевых счетов потребителей газа Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В отличие от прошлого года, утвержденный правительством порядок не предусматривает возврат потребителям сэкономленных средств в эквиваленте стоимости газа до 100 кубометров. Перерасчет состоялся в автоматическом режиме, а суммы перечисленных в бюджет субсидий клиенты "Сумыгаз Сбыт" увидят в личных кабинетах на сайте 104.ru и непосредственно в счетах за май 2019 года", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, до 1 февраля 2019 года на отопительный период 2018-2019 гг. субсидии на услуги газоснабжения получали около 156 тыс. семей Сумской области. Согласно постановлению правительства, для 21,5 тыс. клиентов "Сумыгаз Сбыт" произведен перерасчет и возвращены излишки субсидий в госбюджет.

"После монетизации субсидианты получают государственную помощь деньгами и самостоятельно осуществляют полную оплату за полученные услуги. Поэтому сейчас вся сэкономленная субсидия начиная с марта остается в наличной форме на руках у собственников домовладений. Это значительно дисциплинирует потребителей природного газа, стимулирует сбережения и самостоятельный контроль по расчетам", - сказала директор "Сумыгаз Сбыт" Елена Руденко.

В компании также напомнили, что с 1 февраля текущего года вся информация, связанная с назначением жилищной субсидии, находится исключительно в местных управлениях по вопросам социальной защиты населения.