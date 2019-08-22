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"Сумыгаз Сбыт": потребители могут запастись газом на всю зиму по летней цене

Новости » Энергетика    22.08.2019 - 15:40
"Сумыгаз Сбыт": потребители могут запастись газом на всю зиму по летней цене
Иллюстративное фото (vl.104.ua)

Акция "Твоя энергонезависимость" стартует 23 августа и продлится всего месяц

Впервые потребители газа имеют возможность закупить свой персональный резерв газа на весь отопительный сезон. Цена газа для такого запаса зафиксирована на летнем уровне - 5 995,53 гривен за 1000 куб. м. Об этом сообщает пресс-служба "Сумыгаз Сбыта".

"Максимальный объем закупки газа при этом ограничен: 25 тыс куб.м на одно домохозяйство. Гарантом сохранения запасов газа и стабильной цены на него являются НАК "Нафтогаз Украины". Оформить покупку можно с помощью Личного кабинета на сайте 104.ua или в своем Центре обслуживания клиентов "Сумыгаз Сбыта", - говорится в сообщении.

В НАК "Нафтогаз Украины" отмечают, что акция "Твоя энергонезависимость" позволит потребителям до 25% сократить расходы на газ в отопительный период.

По словам пресс-службы, сейчас цены на газ для населения находятся на минимальном уровне с начала года. Такое сезонное колебание цен является обычным для рынка газа, когда летом они снижаются, а зимой растут вслед за увеличением спроса на топливо. Запас газа можно купить по летней цене - 5995,53 гривен за 1000 куб. м. В цене не учтены услуги по доставке газа, которые меняются в зависимости от региона.

"Принять участие в акции может любой потребитель газа, у которого нет долгов за этот энергоноситель. Оформить и оплатить покупку можно будет онлайн - в Личном кабинете на 104.ua или в ЦОК: достаточно иметь при себе паспорт, актуальные показания счетчика газа, и внести 100% оплату за купленный запас газа. Для того, чтобы легче определится с необходимым резервом газа на зиму, специалисты "Сумыгаз Сбыта" предоставят своим клиентам информацию об их объемах потребления газа в прошлые отопительные периоды. Или же клиент сможет самостоятельно рассчитать нужные ему объемы на отопительный период онлайн в Личном кабинете с помощью специально созданного калькулятора", - говорится в сообщении.

Использовать газ, купленный в рамках акции "Твоя енергонезавісімость", можно будет с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года. С этой даты НАК "Нафтогаз Украины" поставляет участникам акции газ из резервных объемов по акционной цене. Размер экономии при этом будет зависеть от текущих цен, и продавец не сможет повлиять на ее размер.

Если купленный резерв газа будет потрачено до 1 апреля 2020 года, потребитель сможет получить газ на общих условиях - по цене ПСО, что действует на то время. Тем потребителям, кто до 1 апреля 2020 года не использует весь купленный газ, остаток денежных средств будет зачислен на лицевой счет. Эти средства можно будет использовать для дальнейших расчетов за газ, или вернуть по заявлению.

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