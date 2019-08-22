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"Сумигаз Збут": споживачі можуть запастися газом на всю зиму по літній ціні

Новини » Енергетика    22.08.2019 - 15:40
"Сумигаз Збут": споживачі можуть запастися газом на всю зиму по літній ціні
Ілюстративне фото (vl.104.ua)

Акція "Твоя енергонезалежність" стартує 23 серпня і триватиме лише місяць

Вперше споживачі газу мають можливість закупити свій персональний резерв газу на весь опалювальний сезон. Ціна газу для такого запасу зафіксована на літньому рівні - 5 995,53 гривень за 1000 куб. м. Про це повідомляє прес-служба "Сумигаз Збуту".

"Максимальний обсяг закупівлі газу при цьому обмежений: 25 тис куб.м на одне домогосподарство. Гарантом збереження запасів газу і стабільної ціни на нього є НАК "Нафтогаз України". Оформити покупку можна за допомогою Особистого кабінету на сайті 104.ua або в своєму Центрі обслуговування клієнтів "Сумигаз Збуту", - йдеться у повідомленні.

У НАК "Нафтогаз України" відзначають, що акція "Твоя енергонезалежність" дозволить споживачам до 25% скоротити витрати на газ в опалювальний період.

За словами прес-служби, зараз ціни на газ для населення знаходяться на мінімальному рівні з початку року. Таке сезонне коливання цін є звичайним для ринку газу, коли влітку вони знижуються, а взимку ростуть слідом за збільшенням попиту на паливо. Запас газу можна придбати по літньою ціною - 5995,53 гривень за 1000 куб. м. У ціні не враховані послуги за доставку газу, які змінюються в залежності від регіону.

"Взяти участь в акції може будь-який споживач газу, у якого немає боргів за цей енергоносій. Оформити і оплатити покупку можна буде онлайн - в Особистому кабінеті на 104.ua або в ЦОК: досить мати при собі паспорт, актуальні показання лічильника газу, і внести 100% оплату за куплений запас газу. Для того, щоб легше визначиться з необхідним резервом газу на зиму, фахівці "Сумигаз Збуту" нададуть своїм клієнтам інформацію про їх обсяги споживання газу в минулі опалювальні періоди. Або ж клієнти зможуть самостійно розрахувати потрібні йому обсяги на опалювальний період онлайн в Особистому кабінеті за допомогою спеціально створеного калькулятора", - йдеться у повідомленні.

Використовувати газ, куплений в рамках акції "Твоя енергонезавісімость", можна буде з 1 жовтня 2019 року по 31 березня 2020 року. З цієї дати НАК "Нафтогаз України" поставляє учасникам акції газ з резервних обсягів за акційною ціною. Розмір економії при цьому буде залежати від поточних цін, і продавець не зможе вплинути на її розмір.

Якщо куплений резерв газу буде витрачено до 1 квітня 2020 року, споживач зможе отримати газ на загальних умовах - по ціні ПСО, що діє на той час. Тим споживачам, хто до 1 квітня 2020 роки не використовує весь куплений газ, залишок грошових коштів буде зарахований на особовий рахунок. Ці кошти можна буде використовувати для подальших розрахунків за газ, або повернути за заявою.

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