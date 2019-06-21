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"Сумыгаз Сбыт" и "Ощадбанк" договорились о перечислении средств субсидий

Новости » Энергетика    21.06.2019 - 16:08
"Сумыгаз Сбыт" и "Ощадбанк" договорились о перечислении средств субсидий
Иллюстративное фото (vl.104.ua)

Компромисс был достигнут благодаря тому, что комиссионные расходы будет покрывать Минсоцполитики

Газоснабжающая компания "Сумыгаз Сбыт" и государственный банк "Ощадбанк" пришли к соглашению о перечислении средств субсидий, предназначенных потребителям после 1 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба "Сумыгаз Сбыта".

"До этого при заключении договора на перевод монетизированных субсидий "Ощадбанк" выдвинул условие уплаты комиссионного вознаграждения в размере 0,7%. Но эти средства не предусмотрены в конечной стоимости природного газа для бытовых потребителей. Компромисс был достигнут благодаря тому, что эти расходы будет покрывать Минсоцполитики. После этого 4% от субсидий клиентов "Сумыгаз Сбыта", которые оставались на счетах "Ощадбанка", переведены на лицевые счета клиентов поставщика газа", - говорится в сообщении.

Директор ООО "Сумыгаз Сбыт" Елена Руденко отметила: "Мы поддерживаем монетизацию субсидий и считает ее важным шагом к созданию рынка газа для бытовых потребителей. А после урегулирования с государственным банком вопрос перерасчета средств, компания надеется, что механизм монетизации субсидии принесет ожидаемые результаты"

В компании также напоминают, что задолженность более 340 гривен может стать причиной лишения государственной помощи, и в дальнейшем грозит прекращением газоснабжения. Информацию о должниках и размер их задолженности "Сумыгаз Сбыт" обязано ежемесячно передавать до управлений по вопросам социальной защиты населения. Информацию о состоянии лицевого счета в любое время можно узнать в личном кабинете на сайте 104.ua.

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