"Сумыгаз Сбыт": каждый четвертый счет за газ оплачивают онлайн

Более 100 тыс. клиентов "Сумыгаз Сбыта" пользуются личным кабинетом на сайте 104.ua и мобильными приложениями 104 Mobile. Viber-ботом пользуется 15 тыс. клиентов компании. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Мобильные приложения с каждым годом набирают популярности среди потребителей газа, поэтому в "Сумыгаз Сбыт" особое внимание уделяют расширению функционала сервисов, ведь с их помощью можно экономить время и деньги", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что личный кабинет и мобильные приложения 104 Mobile, и viber-бот комфортны и доступны 24 часа в сутки.

"Сейчас все пользователи газа имеют возможность в формате PDF скачать счет в личном кабинете на 104.ua и viber-боте 7104UA. И с помощью любого из наших сервисов оплатить услугу газоснабжения", - сказала директор "Сумыгаз Сбыта" Елена Руденко.

Также в пресс-службе напомнили, что многофункциональность мобильных приложений и viber-бота предоставляет возможность добавить несколько лицевых счетов в пункте меню "Настройки". Таким образом можно контролировать расчеты не только своего домовладения, но и помочь с газовыми вопросами своим близким.

"Для регистрации в чат-боте 7104ua необходимо открыть меню Viber, выбрать раздел меню "QR-код", после чего навести камеру телефона на изображение с кодом. Далее ввести номер лицевого счета, сумму последнего платежа или номер счетчика газа. Зарегистрироваться можно с помощью детальной инструкции, размещенной на сайте 104 ua", - говорится в сообщении.