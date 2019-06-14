"Сумыгаз Сбыт": 96% клиентов компании рассчитались за использованный газ

Иллюстративное фото (УНИАН)

В то же время, 1084 домовладениям прекращены поставки газа

ООО "Сумыгаз Сбыт" достиг высокого уровня расчетов за природный газ с НАК "Нафтогаз Украина" - 96%. Однако, 100% расчеты за газ невозможны из-за дискриминационных норм Кабмина и навязанных ограничений, которые ввела НКРЭКУ. Об этом сообщает пресс-служба "Сумыгаз Сбыта".

"За 5 месяцев текущего года "Сумыгаз Сбыт", компания-поставщик на которую государство возложило специальные обязательства на рынке природного газа, перечислила на счета "Нафтогаз Украины" 1,46 млрд гривен, которые оплатили бытовые потребители газа Сумской области. Напомним, что судьба группы "Нафтогаз" в цене газа для населения составляет почти 90%", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, улучшения расчетов за газ связано с тем, что "Сумыгаз Сбыт" обеспечивает удобные и современные стандарты обслуживания. Введенные новые платежные сервисы - пять онлайн платформ для оплаты за газ в Личном кабинете 104.ua. Кроме того, функционируют мобильные приложения 104Mobile и чат-бот 7104ua в Viber.

"В то же время, для неплательщиков в текущем году разосланы 14,6 тыс. письменных уведомлений о прекращении газоснабжения, 1084 домовладениям прекращены поставки газа. Если же и после этого долг не погашен, "Сумыгаз Сбыт" инициирует взыскание задолженности в судебном порядке", - говорится в сообщении.

В компании также отметили, что применение государственными органами обоснованных норм потребления и приведения потребленных объемов к стандартным условиям обеспечит 100% уровень расчетов.