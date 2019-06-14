ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Сумыгаз Сбыт": 96% клиентов компании рассчитались за использованный газ

Новости » Энергетика    14.06.2019 - 19:00
"Сумыгаз Сбыт": 96% клиентов компании рассчитались за использованный газ
Иллюстративное фото (УНИАН)

В то же время, 1084 домовладениям прекращены поставки газа

ООО "Сумыгаз Сбыт" достиг высокого уровня расчетов за природный газ с НАК "Нафтогаз Украина" - 96%. Однако, 100% расчеты за газ невозможны из-за дискриминационных норм Кабмина и навязанных ограничений, которые ввела НКРЭКУ. Об этом сообщает пресс-служба "Сумыгаз Сбыта".

"За 5 месяцев текущего года "Сумыгаз Сбыт", компания-поставщик на которую государство возложило специальные обязательства на рынке природного газа, перечислила на счета "Нафтогаз Украины" 1,46 млрд гривен, которые оплатили бытовые потребители газа Сумской области. Напомним, что судьба группы "Нафтогаз" в цене газа для населения составляет почти 90%", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, улучшения расчетов за газ связано с тем, что "Сумыгаз Сбыт" обеспечивает удобные и современные стандарты обслуживания. Введенные новые платежные сервисы - пять онлайн платформ для оплаты за газ в Личном кабинете 104.ua. Кроме того, функционируют мобильные приложения 104Mobile и чат-бот 7104ua в Viber.

"В то же время, для неплательщиков в текущем году разосланы 14,6 тыс. письменных уведомлений о прекращении газоснабжения, 1084 домовладениям прекращены поставки газа. Если же и после этого долг не погашен, "Сумыгаз Сбыт" инициирует взыскание задолженности в судебном порядке", - говорится в сообщении.

В компании также отметили, что применение государственными органами обоснованных норм потребления и приведения потребленных объемов к стандартным условиям обеспечит 100% уровень расчетов.

Расчеты за газ клиентов ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" достигли 94% Аварийная служба "Винницагаз" осуществила более 6200 выездов в 2019 году
Новости Украины Сумыгаз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь