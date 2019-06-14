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"Сумигаз Збут": 96% клієнтів компанії розрахувалися за використаний газ

Новини » Енергетика    14.06.2019 - 19:00
"Сумигаз Збут": 96% клієнтів компанії розрахувалися за використаний газ
Ілюстративне фото (УНІАН)

В той же час, 1084 домоволодінням припинені поставки газу

ТОВ "Сумигаз Збут" досяг високого рівня розрахунків за природний газ з НАК "Нафтогаз Україна" - 96%. Проте, 100% розрахунки за газ неможливі через дискримінаційні норми Кабміну і нав'язані обмеження, котрі ввела НКРЕКП. Про це повідомляє прес-служба "Сумигаз Збуту".

"За 5 місяців поточного року "Сумигаз Збут", компанія-постачальник на яку держава поклала спеціальні обов'язки на ринку природного газу, перерахувала на рахунки "Нафтогаз України" 1,46 млрд гривень, котрі сплатили побутові споживачі газу Сумської області. Нагадаємо, що доля групи Нафтогаз в ціні газу для населення становить майже 90%", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, покращення розрахунків за газ пов`язане із тим, що "Сумигаз Збут" забезпечує зручні та сучасні стандарти обслуговування. Запроваджені нові платіжні сервіси - п’ять онлайн платформ для оплати за газ в Особистому кабінеті 104.ua. Окрім того, функціонують мобільні додатки 104Mobile та чат-бот 7104ua у Viber.

"В той же час, для неплатників в поточному році розіслані 14,6 тис. письмових повідомлень про припинення газопостачання, 1084 домоволодінням припинені поставки газу. Якщо ж після цього борг не погашений, "Сумигаз Збут" ініціює стягнення заборгованості в судовому порядку", - йдеться у повідомленні.

В компанії також зазначили, що застосування державними органами обґрунтованих норм споживання та приведення спожитих об`ємів до стандартних умов забезпечить 100% рівень розрахунків.

Розрахунки за газ клієнтів ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" досягли 94% Аварійна служба "Вінницягаз" здійснила понад 6200 виїздів в 2019 році
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