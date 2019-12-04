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"Сумыгаз Сбыт": 58 тыс. домовладений получили монетизированные льготы

Новости » Энергетика     04.12.2019 - 14:37
"Сумыгаз Сбыт": 58 тыс. домовладений получили монетизированные льготы
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Средства за льготы потребители газа получают двумя способами

В Сумской области 58 тыс. домовладений получили монетизированыые льготы на газоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Сумыгаз Сбыт."

"С октября 2019 года льготы на газ монетизированы. В связи с этим средства государственной помощи получают льготники, а не газоснабжающие компании. Поэтому сейчас льготникам необходимо оплачивать 100% суммы, указанной в счете за газ. После монетизации льгот платеж за потребленный природный газ начисляется в полном объеме без учета скидки, которая предоставляется льготнику", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что средства за льготы потребители газа получают двумя способами. В отопительном периоде 2019-2020 среди потребителей природного газа Сумской области 2,3 тыс. льготников получат средства государственной помощи наличными на руки. А 56,4 тыс. - в безналичной форме на счета в "Ощадбанке".

"В случае получения наличности, льготник должен оплатить потребленные услуги полностью. Другие льготники платят, как и раньше, часть платежа, а сумму льготы за них перечислит поставщику газа AT "Ощадбанк". При этом банк информирует потребителя об этой оплате sms-сообщением, и не удерживает комиссию за эту операцию. Оставшийся платеж за газ, как и ранее, такие льготники оплачивают самостоятельно", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, если льготник получил помощь наличными, то должен самостоятельно полностью рассчитаться за потребленный газ, выбрав для этого удобный банк, отделение почты или платежную систему. Расходы на проведение такого платежа зависят от комиссий, которую устанавливает выбранная финансовое учреждение или сервис. За предоставление и расчет льгот отвечают органы соцзащиты – УТСЗН.

"Чтобы не стать заложником долгов и получать государственную помощь, каждый потребитель природного газа Сумской области могут в режиме онлайн проверять и контролировать состояние счета в Личном кабинете на сайте 104.ua", - говорится в сообщении.

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