"Сумигаз Збут": 58 тис. домоволодінь отримали монетизовані пільги

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Кошти за пільги споживачі газу отримують двома способами

У Сумській області 58 тис. домоволодінь отримали монетизовані пільги на газопостачання. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Сумигаз Збут."

"З жовтня 2019 року пільги на газ монетизовано. У зв'язку з цим кошти державної допомоги отримують пільговики, а не газопостачальні компанії. Тому наразі пільговикам необхідно оплачувати 100% суми, зазначеної в рахунку за газ. Після монетизації пільг платіж за спожитий природний газ нараховується у повному обсязі без врахування знижки, яка надається пільговику", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що кошти за пільги споживачі газу отримують двома способами. У опалювальному періоді 2019-2020 серед споживачів природного газу Сумської області 2,3 тис. пільговиків отримають кошти державної допомоги готівкою на руки. А 56,4 тис. - у безготівковій формі на рахунки в "Ощадбанку".

"У разі отримання готівки, пільговик має сплатити спожиті послуги повністю. Інші пільговики сплачують, як і раніше, частину платежу, а суму пільги за них перерахує постачальнику газу AT "Ощадбанк". При цьому банк інформує споживача про цю оплату sms-повідомленням, та не утримує комісію за цю операцію. Решту платежу за газ, як і раніше, такі пільговики сплачують самостійно", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, якщо пільговик отримав допомогу готівкою, то повинен самостійно повністю розрахуватись за спожитий газ, обравши для цього зручний банк, відділення пошти або платіжну систему. Витрати на проведення такого платежу залежать від комісій, яку встановлює обрана фінансова установа або сервіс. За надання та розрахунок пільг відповідають органи соцзахисту – УПСЗН.

"Щоб не стати заручником боргів та отримувати державну допомогу, кожен споживач природного газу Сумської області може в режимі онлайн перевіряти та контролювати стан рахунку в Особистому кабінеті на сайті 104.ua", - йдеться у повідомленні.