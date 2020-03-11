"Сумыгаз Сбыт": 15 тыс. потребителей пользуются Viber-ботом

Благодаря онлайн-сервису Viber-бот на 7104ua клиенты ООО "Сумыгаз Сбыт" могут свободно управлять 5 лицевыми счетами. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В частности, с помощью чат-бота 7104ua в Viber 380 тыс. потребителей природного газа Сумской области могут контролировать состояние своего лицевого счета и платить за газ онлайн. При этом потребителю в рамках одного аккаунта доступна регистрация сразу пяти лицевых счетов. К тому же пользователям сервиса доступна функция – загружать счета за газ в формате PDF", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, подписаться и пользоваться чат-ботом 7104ua в Viber могут физические лица бытовые потребители природного газа, при условии наличия лицевого счета.

"Кто не желает стоять в очереди и одновременно быстро и просто контролировать расчеты за газ, должен отсканировать QR-код через мессенджер, ввести номер лицевого счета, сумму последнего платежа или номер счетчика газа. Также зарегистрироваться можно с помощью детальной инструкции на сайте 104", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что кроме Viber одним из самых популярных онлайн-сервисов остается "Личный кабинет" на сайте 104.ua, где клиент может написать сообщение газовой компании, заказать обратный звонок Контакт-центра, скачать квитанцию на оплату газа, и тому подобное.