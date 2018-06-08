"Сумыгаз" провел тестирование платформы суточной балансировки "Укртрансгаза"

Специалисты ПАО "Сумыгаз" обращают внимание, что диспетчерами часть информации недоступна для просмотра

В течение последних недель диспетчеры ПАО "Сумыгаз" проводили тестирование информационной платформы, приобретенной ЧАО "Укртрансгаз". По результатам они направили оператору ГТС предложения, которые позволят настроить полноценный обмен данными между оператором и оператором ГТС ГРС, то есть "Укртрансгаз" и "Сумыгаз". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Специалисты ПАО "Сумыгаз" в тестовом режиме ознакомились с работой информационной платформы суточной балансировки, которая представлена ЧАО "Укртрансгаз". Представители оператора ГРС направили оператору ГТС предложения по расширению доступов на TSO-IP Platform.

Специалисты ПАО "Сумыгаз" обращают внимание, что диспетчерами часть информации недоступна для просмотра. А именно, не в полном объеме отражаются перетоки газа между компаниями, перечень точек передачи. Ограниченные доступы диспетчеров сужают оперативную картину потребления газа и не позволяют провести полноценное тестирование и подготовку к суточному балансировки.

"Решение о переходе на суточное балансировки украинского рынка газа принято еще в прошлом году. Сейчас идет переходный период: адаптация рынка к новым условиям и тестирование информационной системы. Внедрение суточного балансировки должно произойти уже с 1 августа текущего года. Поэтому важно, чтобы к этой дате платформы работали корректно, а диспетчеры операторов ГРС имели доступ к полной информации", - отметил технический директор ПАО "Сумыгаз" Николай Мурчич.

В "Сумыгаз" считают, что решение этих и ряда технических вопросов даст возможность установить полноценный обмен информацией между оператором и оператором ГТС ГРС. Это сделает возможным запуск полноценного функционирования платформы вовремя. Кроме ПАО "Сумыгаз", еще 15 операторов ГРС провели тестирование информационной платформы Чао "Укртарнсгаз".

Внедрение суточного балансировки рынка предусмотрено Кодексом газораспределительных систем и запланированное на 1 августа 2018 года. Благодаря ежедневному балансировке потребители смогут закрывать свой баланс каждый день, а не ожидать завершения месяца, как это происходит сейчас. Это упростит обмен информацией участников рынка и обеспечит точный учет заявленного и реально отобранного газа.