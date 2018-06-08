"Сумигаз" провів тестування платформи добового балансування "Укртрансгазу"

Спеціалісти ПАТ "Сумигаз" звертають увагу, що диспетчерами частина інформації недоступна для перегляду

Протягом останніх тижнів диспетчери ПАТ "Сумигаз" проводили тестування інформаційної платформи, придбаної ПрАТ "Укртрансгаз". За результатами вони направили оператору ГТС пропозиції, які дозволять налаштувати повноцінний обмін даними між оператором ГТС і оператором ГРМ, тобто "Укртрансгаз" та "Сумигаз". Про це повідомляє прес-служба компанії.

Фахівці ПАТ "Сумигаз" у тестовому режимі ознайомились з роботою інформаційної платформи добового балансування, яка представлена ПрАТ "Укртрансгаз". Представники оператора ГРМ направили оператору ГТС пропозиції щодо розширення доступів на TSO-IP Platform.

Спеціалісти ПАТ "Сумигаз" звертають увагу, що диспетчерами частина інформації недоступна для перегляду. А саме, не в повному обсязі відображаються перетоки газу між компаніями, перелік точок передачі. Обмежені доступи диспетчерів звужують оперативну картину споживання газу і не дозволяють провести повноцінне тестування та підготовку до добового балансування.

"Рішення про перехід на добове балансування українського ринку газу прийняте ще у минулому році. Нині триває перехідний період: адаптація ринку до нових умов та тестування інформаційної системи. Впровадження добового балансування має відбутися вже з 1 серпня поточного року. Тому важливо щоб до цієї дати платформи працювали коректно, а диспетчери операторів ГРМ мали доступ до повної інформації", - зазначив технічний директор ПАТ "Сумигаз" Микола Мурчич.

У "Сумигаз" вважають, що вирішення цих та низки технічних питань дасть можливість встановити повноцінний обмін інформацією між оператором ГТС і оператором ГРМ. Це зробить можливим запуск повноцінного функціонування платформи вчасно. Окрім ПАТ "Сумигаз", ще 15 операторів ГРМ провели тестування інформаційної платформи ПрАТ "Укртарнсгаз".

Впровадження добового балансування ринку передбачене Кодексом газорозподільних систем і заплановане на 1 серпня 2018 року. Завдяки щоденному балансуванню споживачі зможуть закривати свій баланс кожного дня, а не очікувати завершення місяця, як це відбувається зараз. Це спростить обмін інформацією учасників ринку і забезпечить точний облік заявленого і реально відібраного газу.