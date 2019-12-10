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"Сумыгаз" провел диагностику 3 тыс. км газопроводов

Новости » Энергетика     10.12.2019 - 15:00
"Сумыгаз" провел диагностику 3 тыс. км газопроводов
Иллюстративное фото (пресс-служба "Сумыгаза")

Подземные газопроводы, которые эксплуатируются более 25 лет, специалисты проверяют каждые 3 года

В течение 2019 года специалисты АО "Сумыгаз" обследовали более 3 тыс. км газовых сетей области. Было выявлено и устранено 8 тыс. повреждений на газораспределительных сетях, на 1,2 тыс. участках заменено поврежденное изоляционное покрытие подземных газопроводов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Своевременное выявление повреждений и ремонт газовых сетей позволяет избежать аварийных ситуаций и обеспечить бесперебойное распределение природного газа потребителям Сумщины. Важно понимать, что даже несущественные повреждения газопроводов не только приводят к потерям природного газа, но и могут привести к возникновению опасной ситуаций", - говорит главный инженер АО "Сумыгаз" Дмитрий Сергиенко.

По словам пресс-службы, регулярно в любую погоду и не смотря на время года с помощью специализированных приборов, специалисты по всей области проводят комплексное приборное обследование газовых сетей, определяют и дают оценку их технического состояния. "Современное оборудование – это глаза газовиков под землей. Оно позволяет выявить повреждения газопровода, определить толщину трубы, отыскать на ней повреждения изоляции, наличие коррозии и тому подобное", - говорится в сообщении.

Подземные газопроводы, которые эксплуатируются более 25 лет, специалисты АО "Сумыгаз" проверяют каждые 3 года. Газовые сети в возрасте более 40 лет подлежат проверке ежегодно. При обнаружении проблемного участка специалисты службы КПО передают заявку в аварийно-диспетчерскую 104 и эксплуатационной служб, которые выполняют земляные работы и устраняют повреждения.

В пресс-службе отметили, что в 2018 году при обследовании 2,9 тыс км газопроводов было выявлено почти 1,2 тыс. случаев повреждений изоляционного покрытия подземных газопроводов, 9,5 тыс. утечек на надземных и подземных сетях.

С начала 2019 года АДС "Николаевгаза" обработала более 8 тыс. заявок Потребители "Закарпатгаз Сбыта" задолжали почти 875 млн гривен
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