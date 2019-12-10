"Сумигаз" провів діагностику 3 тис. км газопроводів

Ілюстративне фото (прес-служба "Сумигазу")

Підземні газопроводи, що експлуатуються понад 25 років, фахівці перевіряють кожні 3 роки

Протягом 2019 року фахівці АТ "Сумигаз" обстежили понад 3 тис. км газових мереж області. Було виявлено та усунуто 8 тис. пошкоджень на газорозподільних мережах, на 1,2 тис. ділянках замінене пошкоджене ізоляційне покриття підземних газопроводів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Своєчасне виявлення пошкоджень і ремонт газових мереж дозволяє уникнути аварійних ситуацій, і забезпечити безперебійний розподіл природного газу споживачам Сумщини. Важливо розуміти, що навіть несуттєві пошкодження газопроводів не лише призводять до втрат природного газу, але й можуть спричинити виникнення небезпечної ситуацій", - говорить головний інженер АТ "Сумигаз" Дмитро Сергієнко.

За словами прес-служби, регулярно в будь-яку погоду і не зважаючи на пору року за допомогою спеціалізованих приладів, фахівці по всій області проводять комплексне приладове обстеження газових мереж, визначають і дають оцінку їх технічного стану. "Сучасне обладнання – це очі газовиків під землею. Воно дозволяє виявити пошкодження газопроводу, визначити товщину труби, відшукати на ній пошкодження ізоляції, наявність корозії тощо", - йдеться у повідомленні.

Підземні газопроводи, що експлуатуються понад 25 років, фахівці АТ "Сумигаз" перевіряють кожні 3 роки. Газові мережі віком понад 40 років підлягають перевірці щороку. При виявленні проблемної ділянки фахівці служби КПО передають заявку до аварійно-диспетчерської 104 та експлуатаційної служб, які виконують земляні роботи та усувають пошкодження.

У прес-службі зазначили, що у 2018 році при обстеженні 2,9 тис км газопроводів було виявлено майже 1,2 тис. випадків пошкоджень ізоляційного покриття підземних газопроводів, 9,5 тис. витоків на надземних та підземних мережах.