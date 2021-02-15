"Сумыгаз" присоединил к газовым сетям 185 новых объектов за год

"Чтобы воспользоваться услугами стандартного или нестандартного присоединения, жителям Сумской области следует обращаться к специалистам Клиентского пространства 104. В области работают 12 таких центров. Специалисты нашей компании оказывают услуги по присоединению к газовым сетям в упрощенном режиме. Для этого достаточно подать соответствующее заявление и заключить договор. Дальнейший процесс координируется менеджерами компании", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что АО "Сумыгаз" выполняет весь спектр услуг по подключению внутридомовых сетей: проектирование объектов газового снабжения, подключение, пуско-наладочные работы, строительно-монтажные работы и подбор оборудования.

"Высококвалифицированные специалисты компании имеют большой опыт выполнения работ любой сложности, тщательно контролируют качество материалов, что существенно влияет на продолжительность эксплуатации сетей и газового оборудования", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, услуга доступна всем жителям Сумской области. Подключение к системе газоснабжения регламентируется правилами Кодекса ГРМ.