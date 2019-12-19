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"Сумыгаз": потребление газа в области уменьшилось на 18%

Новости » Энергетика     19.12.2019 - 13:51
"Сумыгаз": потребление газа в области уменьшилось на 18%
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Уменьшение объемов распределенного природного газа непосредственно сказывается на финансовом состоянии компании

В течение 11 месяцев АО "Сумыгаз" распределило 517,4 млн куб. м природного газа, что на 18,2% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В Сумской области в 2019 году сохраняется тенденция сокращения объемов потребления природного газа всеми группами клиентов. Так за 11 месяцев в сравнении с аналогичным периодом 2018 года бытовые потребители использовали меньше газа на 23,3%, промышленные предприятия - на 13,4%, учреждения и организации, финансируемые из государственного бюджета - на 13,5%, а теплоснабжающие предприятия – на 14,2%", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что уменьшение объемов распределенного природного газа непосредственно сказывается на финансовом состоянии общества. Так, растет уровень убыточности и пропорционально уменьшается количество средств, которые компания стопроцентно перенаправляет на работу аварийно-диспетчерских служб, модернизацию и обслуживание газораспределительных сетей всей Сумской области.

Аварийная служба "Винницагаз" осуществила почти 15 тыс. выездов В 2019 году "Криворожгаз" инвестировал в газовые сети 7,8 млн гривен
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