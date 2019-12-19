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"Сумигаз": споживання газу в області зменшилось на 18%

Новини » Енергетика     19.12.2019 - 13:51
"Сумигаз": споживання газу в області зменшилось на 18%
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Зменшення обсягів розподіленого природного газу безпосередньо позначається на фінансовому стані компанії

Протягом 11 місяців АТ "Сумигаз" розподілило 517,4 млн куб. м природного газу, що на 18,2% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У Сумській області в 2019 році зберігається тенденція скорочення обсягів споживання природного газу всіма групами клієнтів. Так за 11 місяців у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року побутові споживачі використали менше газу на 23,3%, промислові підприємства - на 13,4%, установи і організації, що фінансуються з державного бюджету - на 13,5%, а теплопостачальні підприємства – на 14,2%", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі також зазначили, що зменшення обсягів розподіленого природного газу безпосередньо позначається на фінансовому стані товариства. Оскільки, зростає рівень збитковості та пропорційно зменшується кількість коштів, які компанія стовідсотково перенаправляє на роботу аварійно-диспетчерських служб, модернізацію та обслуговування газорозподільних мереж всієї Сумської області.

Аварійна служба "Вінницягаз" здійснила майже 15 тис. виїздів У 2019 році "Криворіжгаз" інвестував в газові мережі 7,8 млн гривень
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