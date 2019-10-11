"Сумыгаз": потребление газа в области уменьшилось на 20%

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Уменьшение объемов распределенного природного газа непосредственно сказывается на финансовом состоянии компании

В течение 9 месяцев "Сумыгаз" распределило 389,4 млн куб. м природного газа, что на 20,4% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Данная ситуация и непересмотр тарифа на распределение газа влекут за собой убыточность отрасли. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Сумской области в 2019 году сохраняется тенденция сокращения объемов потребления природного газа всеми группами клиентов. Так за 9 месяцев в сравнении с аналогичным периодом прошлого года бытовые потребители использовали меньше газа на 25,2%, промышленные предприятия - на 15,2%, учреждения и организации, финансируемые из государственного бюджета - на 15,8%, а теплоснабжающие предприятия – на 16,9%.

"Уменьшение объемов распределенного природного газа непосредственно сказывается на финансовом состоянии общества. Так, растет уровень убыточности и пропорционально уменьшается количество средств, которые компания стопроцентно перенаправляет на работу аварийно-диспетчерских служб, модернизацию и обслуживание газораспределительных сетей всей Сумщины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с 2016 года НКРЭКУ не пересматривает тариф на распределение газа, поэтому уже четвертый год подряд для АО "Сумыгаз" действует экономически необоснованный тариф. В текущем году сумма убытков компании составила 220 млн гривен, тогда как в прошлом году убыток составлял 180 млн гривен.

"Финансовый кризис, спровоцированный действиями НКРЭКУ, приводит к основной проблеме нового отопительного периода – изношенные газораспределительные сети и растущая угроза их аварийности. С каждым годом количество непригодных сетей и газового оборудования только растет. Выход - один. Устранить дискриминационные тарифы, которые уже втрое ниже необходимого уровня", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, ждут на новый тариф и потребители природного газа. "Это подтверждено результатами исследования Киевского международного института социологии. Абсолютное большинство опрошенных потребителей отметили, что для них важно понимать, сколько именно они платят за потребленный энергоресурс, а сколько - за услугу его доставки до дома. В большинстве потребители заинтересованы в том, чтобы получать детализированную информацию о составляющих стоимости услуг энергоснабжения", - сообщили в пресс-службе.