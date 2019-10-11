"Сумигаз": споживання газу в області зменшилось на 20%

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Зменшення обсягів розподіленого природного газу безпосередньо позначається на фінансовому стані компанії

Протягом 9 місяців "Сумигаз" розподілило 389,4 млн куб. м природного газу, що на 20,4% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року. Дана ситуація та неперегляд тарифу на розподіл газу спричиняють збитковість галузі. Про це повідомляє прес-служба компанії.

У Сумській області в 2019 році зберігається тенденція скорочення обсягів споживання природного газу всіма групами клієнтів. Так за 9 місяців у порівнянні з аналогічним періодом минулого року побутові споживачі використали менше газу на 25,2%, промислові підприємства - на 15,2%, установи і організації, що фінансуються з державного бюджету - на 15,8%, а теплопостачальні підприємства – на 16,9%.

"Зменшення обсягів розподіленого природного газу безпосередньо позначається на фінансовому стані товариства. Оскільки, зростає рівень збитковості та пропорційно зменшується кількість коштів, які компанія стовідсотково перенаправляє на роботу аварійно-диспетчерських служб, модернізацію та обслуговування газорозподільних мереж всієї Сумщини", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що з 2016 року НКРЕКП не переглядає тариф на розподіл газу, відтак вже четвертий рік поспіль для АТ "Сумигаз" діє економічно необґрунтований тариф. У поточному році сума збитків компанії вже сягнула 220 млн гривень, тоді як минулого року збиток становив 180 млн гривень.

"Фінансова криза, спровокована діями НКРЕКП, призводить до основної проблеми нового опалювального періоду – зношені газорозподільні мережі і зростаюча загроза їх аварійності. З кожним роком кількість непридатних мереж та газового обладнання лише зростає. Вихід - один. Усунути дискримінаційні тарифи, які вже втричі нижчі необхідного рівня", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, чекають на новий тариф і споживачі природного газу. "Це підтверджено результатами дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Абсолютна більшість опитаних споживачів відзначили, що для них важливо розуміти, скільки саме вони сплачують за спожитий енергоресурс, а скільки - за послугу його доставки до оселі. У більшості споживачі зацікавлені у тому, щоб одержувати деталізовану інформацію про складові вартості послуг енергопостачання", - повідомили у прес-службі.