"Сумыгаз": потребители с автономным отоплением заплатят за доставку меньше

В первом квартале 2020 года домохозяйства Сумской области сократят расходы за распределение газа по сравнению с отопительным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба АО "Сумыгаз".

"В течение первых трех месяцев текущего года потребители, которые используют газ для отопления домов, будут платить на 35-45% меньше, чем в первом квартале 2019 года. Об этом свидетельствуют расчеты АО "Сумыгаз". Это стало возможным благодаря внедрению НКРЭКУ новой системы оплаты услуг доставки газа", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, плата за распределение (доставку) газа для потребителя является фиксированной. Поэтому даже зимой, когда использование газа увеличивается размер платежа за доставку остается постоянным.

Например, домохозяйство в Сумской области, которое потребляет 1320 куб. м газа в год, за три месяца заплатит 300,96 вместо 524,24 гривен.

январь февраль март Потребление*, куб. м 272 257 280 1 кв 2019 года, грн 176,26 166,54 181,44 524,24 1 кв. 2020 года, грн 100,32 100,32 100,32 300,96

*данные НКРЭКУ

"24 декабря 2019 года Регулятор утвердил новые тарифы для Оператора ГТС и операторов ГРС. Таким образом было завершено анбандлинг, который длился в Украине на протяжении последних пяти лет. Произошло окончательное отделение продажи газа от его транспортировки. Теперь потребитель не привязан ни к одному поставщику и имеет возможность выбора. В январе 2020 года потребители газа получили отдельные квитанции на оплату доставки газа", - говорится в сообщении.