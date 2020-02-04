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"Сумыгаз": потребители с автономным отоплением заплатят за доставку меньше

Новости » Энергетика     04.02.2020 - 11:35
"Сумыгаз": потребители с автономным отоплением заплатят за доставку меньше
Иллюстративное фото (104.ua)

Ежемесячный платеж за доставку газа теперь является равномерным в течение года

В первом квартале 2020 года домохозяйства Сумской области сократят расходы за распределение газа по сравнению с отопительным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба АО "Сумыгаз".

"В течение первых трех месяцев текущего года потребители, которые используют газ для отопления домов, будут платить на 35-45% меньше, чем в первом квартале 2019 года. Об этом свидетельствуют расчеты АО "Сумыгаз". Это стало возможным благодаря внедрению НКРЭКУ новой системы оплаты услуг доставки газа", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, плата за распределение (доставку) газа для потребителя является фиксированной. Поэтому даже зимой, когда использование газа увеличивается размер платежа за доставку остается постоянным.

Например, домохозяйство в Сумской области, которое потребляет 1320 куб. м газа в год, за три месяца заплатит 300,96 вместо 524,24 гривен.

январь

февраль

март

Потребление*, куб. м

272

257

280

1 кв 2019 года, грн

176,26

166,54

181,44

524,24

1 кв. 2020 года, грн

100,32

100,32

100,32

300,96

*данные НКРЭКУ

"24 декабря 2019 года Регулятор утвердил новые тарифы для Оператора ГТС и операторов ГРС. Таким образом было завершено анбандлинг, который длился в Украине на протяжении последних пяти лет. Произошло окончательное отделение продажи газа от его транспортировки. Теперь потребитель не привязан ни к одному поставщику и имеет возможность выбора. В январе 2020 года потребители газа получили отдельные квитанции на оплату доставки газа", - говорится в сообщении.

Клиенты "Сумыгаз Сбыта" задолжали за газ 632 млн гривен "Криворожгаз": цена за доставку для потребителей с автономным отоплением будет меньше
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