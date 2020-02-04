"Сумигаз": споживачі з автономним опаленням сплатять за доставку менше

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Щомісячний платіж за доставку газу тепер є рівномірним впродовж року

У першому кварталі 2020 року домогосподарства Сумської області скоротять витрати за розподіл газу порівняно із опалювальним періодом минулого року. Про це повідомляє прес-служба АТ "Сумигаз".

"Впродовж перших трьох місяців поточного року споживачі, які використовують газ для опалення будинків, платитимуть на 35-45% менше, ніж в першому кварталі 2019 року. Про це свідчать розрахунки АТ "Сумигаз". Це стало можливим завдяки впровадженню НКРЕКП нової системи оплати послуг доставки газу", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, плата за розподіл (доставку) газу для споживача є фіксованою. Тому навіть взимку, коли використання газу збільшується розмір платежу за доставку залишається сталим.

Наприклад, домогосподарство в Сумській області, яке споживає 1320 куб. м газу на рік, за три місяці сплатить 300,96 замість 524,24 гривень.

січень лютий березень Споживання*, куб м 272 257 280 1 кв. 2019 року, грн 176,26 166,54 181,44 524,24 1 кв. 2020 року, грн 100,32 100,32 100,32 300,96

*дані НКРЕКП

"24 грудня 2019 року Регулятор затвердив нові тарифи для Оператора ГТС та операторів ГРМ. Таким чином було завершено анбандлінг, який тривав в Україні впродовж останніх п’яти років. Здійснено остаточне відділення продажу газу від його транспортування. Тепер споживач не прив’язаний до жодного постачальника і має можливість вибору. У січні 2020 року споживачі газу отримали окремі квитанції на оплату доставки газу", - йдеться у повідомленні.