"Сумыгаз" получит около 230 млн гривен убытков из-за заниженного объем ПТР

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Производственно-технологические расходы - основной источник убытков компании

Уже четвертый год подряд тариф на распределение природного газа ПАО "Сумыгаз" является убыточным. Только за прошлый год убытки компании от распределения газа достигли 180 млн гривен. При этом 86% из них составил дефицит по производственно-технологическим расходам (ПТР). В 2019 году компания может получить еще минус 230 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба "Сумыгаза".

"Производственно-технологические расходы - основной источник убытков компании. Действующее законодательство предусматривает, что ПТР утверждается Минэнергоуглем в соответствии с приказами и методиками профильного министерства. Последний раз объемы ПТР для операторов ГРМ утверждались в 2016 году. По расчетам в ноябре 2015 года для ПАО "Сумыгаз" объемы производственно-технологических расходов должны быть в размере 42,125 куб. м. Однако, Минэнергоугля в декабре 2015 года без надлежащих обоснований утвердило для ПАО "Сумыгаз" только 27,388 куб. м, что составляло лишь 65% от потребности. Кроме того, в объеме ПТР с 2016 года не были учтены расходы на приведение газа к стандартным условиям, что подтверждается и расчетами Ассоциации газового рынка Украины", - говорится в сообщении.

При этом, по словам пресс-службы, с 2016 года существенно выросли другие статьи расходов. Минимальная заработная плата выросла с 1378 до 4173 гривен, стоимость дизельного топлива на АЗС выросла с начала 2016 года с 16,82 до 28 гривен за литр по состоянию на начало марта 2019 года. Индекс инфляции за тот же период составил более 35%, а индекс цен производителей промышленной продукции вырос более чем на 66%.

"Как газовые компании, так и бытовые потребители стали заложниками незавершенных реформ в энергетическом секторе. Вопрос приведения к стандартным условиям можно было вообще снять еще в 2015 году, когда приняли закон "О рынке природного газа". Потому на законодательном уровне предусмотрен переход к оплате за природный газ в энергетических единицах", - объясняет финансовый директор ПАО "Сумыгаз" Светлана Рыбальченко.

Однако, как отметили в пресс-службе, Государственный Регулятор в течение последних лет последовательно формировал нормативную базу, которая предусматривает приведение объемов природного газа к стандартным условиям. В частности, требование о таком приведении содержится в Кодексе газораспределительных систем, Законе Украины "О рынке природного газа", типовом договоре на распределение, а также типовом договоре поставки газа бытовым потребителям, других нормативных актах в сфере нефтегазового комплекса.

"НКРЭКУ недавно выступила с инициативой изменения стандартных условиях, отказа от "газпромовских" 20 градусов по Цельсию до 0 градусов по Цельсию, что является европейским стандартам. Это позволило бы практически нивелировать коэффициенты для конечного потребителя, которые были бы близки к единице. На сегодня операторы ГРМ оказались в дискриминационных условиях, которые приводят к убыткам отрасли. Газораспределительных компании вынуждены доказывать на различных уровнях о необоснованности утвержденных ПТР, тарифа на распределение природного газа, правомерность приведения объемов потребленного газа к стандартным условиям", - говорится в сообщении.