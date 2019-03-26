"Сумигаз" отримає близько 230 млн гривень збитків за заниженого обсяг ВТВ

Ілюстративне фото (104.ua)

Виробничо-технологічні витрати - основне джерело збитків компанії

Вже четвертий рік поспіль тариф на розподіл природного газу ПАТ "Сумигаз" є збитковим. Тільки за минулий рік збитки компанії від розподілу газу досягли 180 млн гривень. При цьому 86% з них склав дефіцит по виробничо-технологічних витратах (ВТВ). У 2019 році компанія може отримати ще мінус 230 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба "Сумигаз".

"Виробничо-технологічні витрати - основне джерело збитків компанії. Чинне законодавство передбачає, що ВТВ затверджується Міненерговугіллям згідно з наказами та методиками профільного міністерства. Востаннє обсяги ВТВ для операторів ГРМ затверджувалися в 2016 році. За розрахунками в листопаді 2015 року для ПАТ "Сумигаз" обсяги виробничо-технологічних витрат повинні бути в розмірі 42,125 куб. м. Однак, Міненерговугілля в грудні 2015 року без належних обґрунтувань затвердив для ПАТ "Сумигаз" тільки 27,388 куб. м, що становило лише 65% від потреби. Крім того, в обсязі ВТВ з 2016 року не були враховані витрати на приведення газу до стандартних умов, що підтверджується розрахунками Асоціації газового ринку України", - йдеться в повідомленні.

При цьому, за словами прес-служби, з 2016 року істотно зросли інші статті витрат. Мінімальна заробітна плата зросла з 1378 до 4173 гривень, вартість дизельного палива на АЗС зросла з початку 2016 року з 16,82 до 28 гривень за літр станом на початок березня 2019 року. Індекс інфляції за той же період склав більше 35%, а індекс цін виробників промислової продукції зріс більш ніж на 66%.

"Як газові компанії, так і побутові споживачі стали заручниками незавершених реформ в енергетичному секторі. Питання приведення до стандартних умов можна було взагалі зняти ще в 2015 році, коли прийняли закон "Про ринок природного газу". Тому на законодавчому рівні передбачено перехід до оплати за природний газ в енергетичних одиницях", - пояснює фінансовий директор ПАТ "Сумигаз" Світлана Рибальченко.

Проте, як відзначили в прес-службі, Державний Регулятор протягом останніх років послідовно формував нормативну базу, яка передбачає приведення обсягів природного газу до стандартних умов. Зокрема, вимога про таке приведення міститься в Кодексі газорозподільних систем, Законі України "Про ринок природного газу", типовому договорі на розподіл, а також типовому договорі поставки газу побутовим споживачам, інших нормативних актах у сфері нафтогазового комплексу.

"НКРЕКП нещодавно виступила з ініціативою зміни стандартних умов, відмови від "газпромівських" 20 градусів за Цельсієм до 0 градусів за Цельсієм, що є європейським стандартам. Це дозволило б практично нівелювати коефіцієнти для кінцевого споживача, які були б близькі до одиниці. На сьогодні оператори ГРМ опинилися в дискримінаційних умовах, які призводять до збитків галузі. Газорозподільних компанії змушені доводити на різних рівнях про необґрунтованість затверджених ВТВ, тарифу на розподіл природного газу, правомірність приведення обсягів спожитого газу до стандартних умов", - йдеться в повідомленні.