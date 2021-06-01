"Сумыгаз" полностью завершил процедуру анбандлинга

"АО "Сумыгаз" завершило процедуру выхода из состава учредителей ООО "Сумыгаз Сбыт", тем самым полностью выполнило условия эффективного анбандлинга с позиции как украинского, так и европейского законодательства. Предварительно было завершено разделение юридической, информационной и учетной деятельности, которые получили высокую оценку Секретариата Энергетического сообщества в 2020 году", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что выход из состава учредителей - то есть полное разделение собственности - является высшим уровнем анбандлинга.

"Если в Евросоюзе при разделении операторов ГРМ и компаний-поставщиков допускается сохранение миноритарных пакетов акций, то АО "Сумыгаз" провело более жесткое соблюдение норм европейского законодательства при проведении процесса анбандлинга в Украине. Таким образом обеспечено отсутствие какого-либо влияния на принятие решений и операционную работу компаний-поставщиков согласно антимонопольным нормам ЕС", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, компания последовательно, начиная с июля 2015 года, реализовала все этапы анбандлингу с соблюдением сроков и процедур, предусмотренных Законом Украины "О рынке природного газа", а также в соответствии с нормами Директивы 2009/73/ЕС в рамках Третьего энергетического пакета:

юридическое разделение, создание независимой компании-поставщика;

функциональное распределение, обеспеченное как за счет разделения управления, так и независимой работы руководства;

разделение учетной деятельности, с обеспечением полной независимости и публичного контроля, как за счет публикаций на сайте АО "Сумыгаз", так и ежегодного аудита финансовой отчетности оператора ГРМ;

информационное деление: от использования территориально обособленных офисов, запрета на совмещение деятельности до подписания соглашений о неразглашении информации и других гарантий конфиденциальности;

разделение идентичности компаний с использованием отдельных брендов, маркетинговой политики.

"В полном соответствии с нормами Третьего энергетического пакета, положениями директивы 2009/73/ЕС и Закона Украины "О рынке природного газа", оператор ГРМ ежегодно отчитывается в программе соответствия о статусе анбандлинга. Осуществляет отчет специально уполномоченное лицо-комплаенс офицер, назначение которого согласовывает НКРЭКУ", - говорится в сообщении.

Также по словам пресс-службы, все проведенные действия по анбандлингу АО "Сумыгаз", наряду с другими операторами ГРМ, получили высокую оценку Секретариата Энергетического сообщества-в отчете этой организации за 2020 год статус имплементации процесса анбандлинга в Украине оценен в 90%.