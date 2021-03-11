"Сумыгаз": долги за доставку газа могут быть взысканы по решению суда

Компания призывает клиентов ответственно подойти к оплате услуг и придерживаться платежной дисциплины, поскольку своевременная оплата за доставку газа – это гарантия безопасности потребителей.

"Своевременная оплата за доставку газа крайне важна для стабильной и надежной работы газотранспортной системы области. Содержание газораспределительных сетей и сооружений на них, модернизация, капитальные и текущие ремонты финансируются исключительно из средств, поступающих от жителей региона в виде платы за доставку газа", - отмечает коммерческий директор АО "Сумыгаз" Денис Черненко.

АО "Сумыгаз" намерено активизировать взыскание задолженности за доставку газа через суд независимо от суммы долга. Если потребитель несколько месяцев не платит за услугу распределения природного газа, ему придется оплачивать счета в принудительном порядке.

"Удовлетворение исковых требований компании предусматривает уплату долга и всех судебных расходов, которые возлагаются на должника. В случае несвоевременной оплаты задолженности после вынесения судебного решения, потребителю-должнику придется оплатить еще и исполнительный сбор – 10% от суммы долга. Также неплатежи ставят под угрозу получение потребителями жилищной субсидии", - говорится в сообщении.

"Сумыгаз" напоминает потребителям, что заплатить за доставку газа можно онлайн с помощью сервисов 104.ua. Одни из самых популярных – вайбер и телеграмм-боты 7104ua. С их помощью можно передавать показатели счетчиков газа и просматривать их историю, проверять начисления и архив оплат, загружать квитанции и платить за распределение газа.