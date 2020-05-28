"Сумыгаз": чат-бот Viber 7104ua теперь принимает показания счетчиков с фото

Газовый счетчик (РБК-Украина)

Передавать показания счетчиков необходимо ежемесячно с 1 по 5 число

Показания газового счетчика в чат-боте 7104ua в Viber можно подтвердить фотографией. После ручного ввода показаний чат-бот предлагает потребителю добавить фото счетчика. Его можно загрузить из галереи телефона.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Сумыгаз".

"Возможности онлайн-сервисов 104.ua расширяются. Теперь компания в Viber принимает показания счетчиков с фото. Сейчас система проходит своеобразное обучение и совершенствование. Вскоре появится и функция распознавания показания счетчиков за фотографией. Ранее такая опция была доступна только в мобильном приложении для iOS", – сообщили в АО "Сумыгаз"

По словам пресс-службы, впоследствии эту технологию будут использовать для коррекции показаний, внесенных с ошибками. "Ведь потребители нередко сталкиваются с этой проблемой. Обычно в таком случае им необходимо обращаться в центр обслуживания клиентов, писать заявление и ждать визита контролера, который должен составить акт и подтвердить реальные показания счетчика. Очень скоро это будет происходить почти автоматически", - говорится в сообщении.

В "Сумыгаз" напоминают, что передавать показания счетчиков необходимо ежемесячно с 1 по 5 число.

"Клиенты компании уже давно имеют возможность зафиксировать данные, не выходя из дома. Это можно сделать сразу несколькими способами: с помощью чат-бота 7104ua в Viber или telegram, можно воспользоваться мобильными приложениями 104 Mobile для Android и 104 Mobile Light для iPhone, отправить смс на номер 7104, позвонить в Контакт-центр по номеру телефона: 067 00 03 104 или воспользоваться Личным кабинетом на сайте 104.ua", - сообщили в пресс-службе.

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Автор: Мария Тарарыева