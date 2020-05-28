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"Сумигаз": чат-бот Viber 7104ua тепер приймає показання лічильників з фото

Новини » Енергетика     28.05.2020 - 18:26
"Сумигаз": чат-бот Viber 7104ua тепер приймає показання лічильників з фото
Газовий лічильник (РБК-Україна)

Передавати показання лічильників необхідно щомісяця з 1 по 5 число

Показання газового лічильника у чат-боті 7104ua у Viber можна підтвердити фотографією. Після ручного введення показань чат-бот пропонує споживачеві додати фото лічильника. Його можна завантажити з галереї телефону.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Сумигаз".

"Можливості онлайн-сервісів 104.ua розширюються. Тепер компанія у Viber приймає показання лічильників з фото. Зараз система проходить своєрідне навчання та вдосконалення. Незабаром з’явиться і функція розпізнавання показання лічильників за світлиною. Раніше така опція була доступна тільки у мобільному додатку для iOS" – повідомили в АТ "Сумигаз"

За словами прес-служби, згодом цю технологію будуть використовувати для корекції показань, внесених з помилками. "Адже споживачі нерідко стикаються з цією проблемою. Зазвичай в такому випадку їм необхідно звертатись до центру обслуговування клієнтів, писати заяву і чекати на візит контролера, який має скласти акт і підтвердити реальні показання лічильника. Дуже скоро це буде відбуватись майже автоматично", - йдеться у повідомленні.

У "Сумигаз" нагадують, що передавати показання лічильників необхідно щомісяця з 1 по 5 число.

"Клієнти компанії вже давно мають можливість зафіксувати дані, не виходячи з дому. Це можна зробити одразу в кілька способів: за допомогою чат-боту 7104ua у Viber чи telegram, можна скористатися мобільними додатками 104 Mobile для Android і 104 Mobile Light для iPhone, надіслати смс на номер 7104, подзвонити до Контакт-центру за номером телефону: 067 00 03 104 або скористатися Особистим кабінетом на сайті 104.ua", - повідомили у прес-службі.

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Автор: Мария Тарарыева

Теги Новини України Сумигаз
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