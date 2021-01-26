"Сумыгаз" бесплатно заменил более 13 тысяч бытовых счетчиков газа

Газовый вентиль (dtek.com)

В 2020 году специалисты АО "Сумыгаз" организовали периодическую поверку 32 тысяч счетчиков газа. Эта услуга является бесплатной для населения и включает демонтаж, транспортировку, монтаж, техническое обслуживание и связанный с такой поверкой ремонт. 13,3 тысячи непригодных к эксплуатации счетчиков заменены на новые.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Средства на поверку счетчиков предусмотрены в тарифе на распределение газа. Если обнаруживаются непригодные к дальнейшей эксплуатации счетчики, которые из-за изношенности и повреждения некорректно измеряли объемы использованного газа, за средства компании проводят техническое обслуживание или замену.

"Если по результатам поверки нарушений или отклонений в работе прибора не выявлено, то он считается годным и его устанавливают на предыдущем месте эксплуатации. В лаборатории фиксируют не только проверку метрологических характеристик в работе счетчиков, но и выявляют случаи вмешательства в прибор, - рассказывает главный метролог АО "Сумыгаз" Александр Губский. - В прошлом году на Сумщине выявлено 109 таких фактов. Именно потребитель будет обязан возместить стоимость экспертизы, ремонта или приобретения нового счетчика, снятие-установка прибора и возместить убытки, причиненные газораспределительном предприятию".

По словам пресс-службы, в Сумской области поверку счетчиков осуществляют специалисты государственного предприятия ГП "Сумыстандартметрология". В декабре началась работа по поверке счетчиков в современном Метрологическом центре RGC, который использует автоматизированное оборудование лучших мировых производителей и выполняет полный технологический цикл поверки в автоматизированном режиме, без участия человека.