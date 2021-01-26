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"Сумигаз" безкоштовно замінив понад 13 тисяч побутових лічильників газу

Суми, Вівторок 26 січня 2021 17:20
"Сумигаз" безкоштовно замінив понад 13 тисяч побутових лічильників газу
Газовий вентиль (dtek.com)
Автор: Марія Тарариєва

У 2020 році фахівці АТ "Сумигаз" організували періодичну повірку 32 тисяч лічильників газу. Ця послуга є безкоштовною для населення і включає демонтаж, транспортування, монтаж, технічне обслуговування та пов'язаний з такою повіркою ремонт. 13,3 тисячі непридатних до експлуатації лічильників замінені на нові.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Кошти на повірку лічильників передбачені в тарифі на розподіл газу. Якщо виявляються непридатні до подальшої експлуатації лічильники, які через зношеність та пошкодження некоректно вимірювали обсяги використаного газу, за кошти компанії проводять технічне обслуговування або заміну.

"Якщо за результатами повірки порушень або відхилень в роботі приладу не виявлено, то він вважається придатним і його встановлюють на попередньому місці експлуатації. У лабораторії фіксують не лише перевірку метрологічних характеристик у роботі лічильників, а й виявляють випадки втручання в прилад, - розповідає головний метролог АТ "Сумигаз" Олександр Губський. - Минулого року на Сумщині виявлено 109 таких фактів. Саме споживач буде змушений відшкодувати вартість експертизи, ремонту чи придбання нового лічильника, зняття-встановлення приладу та відшкодувати збитки, завдані газорозподільному підприємству".

За словами прес-служби, у Сумській області повірку лічильників здійснюють спеціалісти державного підприємства ДП "Сумистандартметрологія". У грудні розпочалась робота з повірки лічильників у сучасному Метрологічному центрі RGC, який використовує автоматизоване обладнання кращих світових виробників та виконує повний технологічний цикл повірки в автоматизованому режимі, без участі людині.

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