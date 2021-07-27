"Сумыгаз" активизировал взыскание долгов с клиентов

"Своевременная оплата за доставку газа - єто гарантия безопасности потребителей. Это средства для содержания газовых сетей и оборудования на них, их реконструкции, выполнения капитальных реконструкций и текущих ремонтов, поддержания надлежащего давления газа, чтобы газ был доставлен до каждого потребителя", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, существенная часть платы за распределение газа направляется на работу аварийно-диспетчерской службы 104, которая в режиме 24/7 защищает здоровье, жизнь и безопасность всех пользователей.

"Долги за доставку газа ставят под угрозу своевременность проведения ремонтов и модернизации комплекса газораспределительных сетей и регулирующего оборудования, а сегодня в области обслуживается 12 тысяч км газовых сетей. Это бесперебойная и безаварийная доставка газа более 386 тысячам семей, четырем тысячам предприятий, учреждений и организаций", - отмечает коммерческий директор АО "Сумыгаз" Денис Черненко. Плата за распределение газа не является новым платежом, эти средства платились потребителями всегда и были включены в стоимость кубометра газа. С прошлого года, с реформированием рынка газа в Украине по европейским стандартам эта плата вынесена в отдельную квитанцию".

АО "Сумыгаз" обращает внимание клиентов на то, что государственной исполнительной службой при исполнении судебного решения дополнительно будут взысканы: сбор в размере 10% от суммы задолженности и расходы, связанные с проведением исполнительных действий. Также возможна блокировка платежных карт, ограничение выезда за границу, запрет управлять автотранспортом, автоматическое списание долга с банковских счетов. Неплатежи ставят под угрозу и получение потребителями жилищной субсидии.