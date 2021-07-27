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"Сумигаз" активізував стягнення боргів з клієнтів

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Суми, Вівторок 27 липня 2021 16:03
"Сумигаз" активізував стягнення боргів з клієнтів Газовий вентиль (УНІАН)
Автор: Марія Тарариєва

За перше півріччя борги побутових споживачів Сумської області за доставку газу сягнули 17 млн гривень. Заборгованість буде стягнута за рішенням суду, тож клієнти-неплатники понесуть додаткові фінансові витрати.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Сумигаз".

"Своєчасна оплата за доставку газу – це гарантія безпеки споживачів. Це кошти для утримання газових мереж та обладнання на них, їх осучаснення, виконання капітальних реконструкцій та поточних ремонтів, підтримки належного тиску газу, аби газ був доставлений до кожного споживача", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, суттєва частина плати за розподіл газу спрямовується на роботу аварійно-диспетчерської служби 104, яка в режимі 24/7 захищає здоров’я, життя і безпеку усіх користувачів.

"Борги за доставку газу ставлять під загрозу своєчасність проведення ремонтів та модернізації комплексу газорозподільних мереж і регулюючого устаткування, а сьогодні в області обслуговується 12 тисяч км газових мереж. Це безперебійна та безаварійна доставка газу до понад 386 тисяч сімей, чотирьох тисяч підприємств, установ і організацій", - відзначає комерційний директор АТ "Сумигаз" Денис Черненко. Він наголошує, що плата за розподіл газу не є новим платежем: "Ці кошти сплачувались споживачами завжди і були включені у вартість кубометру газу. З минулого року, з реформуванням ринку газу в Україні за європейськими стандартами цю плату винесено в окрему квитанцію".

АТ "Сумигаз" звертає увагу клієнтів на те, що державною виконавчою службою при виконанні судового рішення додатково будуть стягнуті: збір в розмірі 10% від суми заборгованості та витрати, пов’язані з проведенням виконавчих дій. Також можливе блокування платіжних карток, обмеження виїзду за кордон, заборона керувати автотранспортом, автоматичне списання боргу з банківських рахунків. Неплатежі ставлять під загрозу й отримання споживачами житлової субсидії.

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