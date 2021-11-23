"Сумыгаз": 94 тысячи домохозяйств задолжали за доставку газа

"Неплатежи ставят под угрозу получение потребителями жилищной субсидии. АО "Сумыгаз" направляет управлению социальной защиты населения списки клиентов-должников. В случае неуплаты за распределение газа в течение трех месяцев, жилищная субсидия не будет назначаться", - говорится в сообщении.

АО "Сумыгаз" просит клиентов ответственно подойти к оплате за услугу доставки газа, ведь это гарант безопасности и комфорта в сезон низких температур.

"Своевременная оплата за доставку газа - это средства для содержания газовых сетей и оборудования на них, выполнения капитальных реконструкций и текущих ремонтов, поддержания надлежащего давления газа, чтобы газ был доставлен к каждому потребителю. Существенная часть платы за распределение газа направляется на работу аварийно-диспетчерской службы 104, которая в режиме 24/7 защищает здоровье, жизнь и безопасность всех пользователей", - отмечает технический директор АО "Сумыгаз" Николай Мурчич.

В компании напомнили, что заплатить за доставку газа можно с помощью онлайн-сервисов: личного кабинета на сайте 104.ua, мобильного приложения 104ua, чат-бот 7104ua в Viber и Telegram.