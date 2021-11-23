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"Сумыгаз": 94 тысячи домохозяйств задолжали за доставку газа

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Сумы, Вторник 23 ноября 2021 15:38
"Сумыгаз": 94 тысячи домохозяйств задолжали за доставку газа Фото: газовый вентиль (gazUA-104.ua)
Автор: Мария Тарарыева

Более 90 тысяч потребителей природного газа Сумской области задолжали газораспределительной компании АО "Сумыгаз" 14 млн гривен. К недобросовестным плательщикам будет применено взыскание долгов в судебном порядке, поэтому клиенты могут понести дополнительные финансовые расходы.

Об этом сообщает пресс-служба "Сумыгаза".

"Неплатежи ставят под угрозу получение потребителями жилищной субсидии. АО "Сумыгаз" направляет управлению социальной защиты населения списки клиентов-должников. В случае неуплаты за распределение газа в течение трех месяцев, жилищная субсидия не будет назначаться", - говорится в сообщении.

АО "Сумыгаз" просит клиентов ответственно подойти к оплате за услугу доставки газа, ведь это гарант безопасности и комфорта в сезон низких температур.

"Своевременная оплата за доставку газа - это средства для содержания газовых сетей и оборудования на них, выполнения капитальных реконструкций и текущих ремонтов, поддержания надлежащего давления газа, чтобы газ был доставлен к каждому потребителю. Существенная часть платы за распределение газа направляется на работу аварийно-диспетчерской службы 104, которая в режиме 24/7 защищает здоровье, жизнь и безопасность всех пользователей", - отмечает технический директор АО "Сумыгаз" Николай Мурчич.

В компании напомнили, что заплатить за доставку газа можно с помощью онлайн-сервисов: личного кабинета на сайте 104.ua, мобильного приложения 104ua, чат-бот 7104ua в Viber и Telegram.

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Сумы Газ
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