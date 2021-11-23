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"Сумигаз": 94 тисячі домогосподарств заборгували за доставку газу

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Суми, Вівторок 23 листопада 2021 15:38
"Сумигаз": 94 тисячі домогосподарств заборгували за доставку газу Фото: газовий вентиль (gazUA-104.ua)
Автор: Марія Тарариєва

Понад 90 тисяч споживачів природного газу Сумської області заборгували газорозподільній компанії АТ "Сумигаз" 14 млн гривень. До недобросовісних платників буде застосовано стягнення боргів у судовому порядку, тож клієнти можуть понести додаткові фінансові витрати.

Про це повідомляє прес-служба "Сумигазу".

"Неплатежі також ставлять під загрозу отримання споживачами житлової субсидії. АТ "Сумигаз" направляє управлінню соціального захисту населення списки клієнтів-боржників. У разі несплати за розподіл газу протягом трьох місяців, житлова субсидія не призначатиметься", - йдеться у повідомленні.

АТ "Сумигаз" просить клієнтів відповідально підійти до оплати за послугу доставки газу, адже це гарант безпеки й комфорту в сезон низьких температур.

"Своєчасна оплата за доставку газу – це кошти для утримання газових мереж та обладнання на них, виконання капітальних реконструкцій та поточних ремонтів, підтримки належного тиску газу, аби газ був доставлений до кожного споживача. Суттєва частина плати за розподіл газу спрямовується на роботу аварійно-диспетчерської служби 104, яка в режимі 24/7 захищає здоров’я, життя і безпеку усіх користувачів", - відзначає технічний директор АТ "Сумигаз" Микола Мурчич.

У компанії нагадали, що сплатити за доставку газу можна за допомогою онлайн-сервісів: особистого кабінету на сайті 104.ua, мобільного додатку 104ua, чат-ботів 7104ua в Viber і Telegram.

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Суми Газ
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