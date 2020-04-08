"Сумыгаз": только 63% домовладений рассчитались за доставку газа

Иллюстративное фото (УНИАН)

Для потребителей разработана экспресс-регистрация, которая позволяет автоматически зарегистрировать личный кабинет на сайте 104.ua

От начала карантина критически снизился уровень расчетов за услуги по доставке газа. При этом, в разы возросла важность безотказной работы всей инфраструктуры населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба АО "Сумыгаз".

"Пока большинство остаются дома, аварийно-диспетчерская служба "104", ремонтные бригады и другие подразделения АО "Сумыгаз" продолжают работать в чрезвычайном режиме. Дистанционно работают Центры обслуживания клиентов и другие службы предприятия по всей области", - говорится в сообщении.

"Мы с пониманием относимся к ситуации. Однако, не все могут остаться дома во время карантина. Газовики круглосуточно обеспечивают безаварийный и бесперебойный распределение газа до каждого дома Сумской области. Этим людям надо заплатить зарплату, которая выплачивается за счет платы за доставку газа", – отмечают в АО "Сумыгаз".

По словам пресс-службы, 24 часа в сутки 7 дней в неделю газовики продолжают выезжать и локализировать утечки газа, ремонтировать газопроводы, обслуживать газорегуляторные пункты, понижающие и поддерживают необходимое давление в сетях, а также дистанционно оказывать услуги потребителям.

"Сотрудники компании благодарят всех, кто нашел возможность рассчитаться за услуги распределения газа! И напоминают, что оплатить по доставке газа можно дистанционно с помощью онлайн-сервисов 104.ua: личного кабинета на сайте 104.ua; чат-бота "7104ua" в Viber или Telegram; мобильного приложения 104Mobile для Android; мобильного приложения 104Mobile Light для iPhone", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что для потребителей АО "Сумыгаз" разработан экспресс-регистрацию, которая позволяет автоматически зарегистрировать личный кабинет на сайте 104.ua. Для этого достаточно позвонить со смартфона в контакт-центр по номеру 067 00-03-104 и сообщить оператору номер лицевого счета, который указан в квитанции каждого клиента. Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в СМС получит логин и пароль к нему.

"Призываем потребителей, которые имеют возможность оплачивать услуги газоснабжения вовремя. Эти средства нужны для обеспечения деятельности компании и оплаты труда газовиков", - говорится в сообщении.