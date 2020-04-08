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"Сумигаз": лише 63% домоволодінь розрахувались за доставку газу

Новини » Енергетика     08.04.2020 - 17:18
"Сумигаз": лише 63% домоволодінь розрахувались за доставку газу
Ілюстративне фото (УНІАН)

Для споживачів розроблено експрес-реєстрацію, яка дозволяє автоматично зареєструвати особистий кабінет на сайті 104.ua

Від початку карантину критично знизився рівень розрахунків за послуги доставки газу. При цьому, у рази зросла важливість безвідмовної роботи всієї інфраструктури населених пунктів. Про це повідомляє прес-служба АТ "Сумигаз".

"Поки більшість залишаються вдома, аварійно-диспетчерська служба "104", ремонтні бригади та інші підрозділи АТ "Сумигаз" продовжують працювати у надзвичайному режимі. Дистанційно працюють Центри обслуговування клієнтів та інші служби підприємства по всій області", - йдеться у повідомленні.

"Ми із розумінням ставимось до ситуації. Однак, не всі можуть залишитися вдома під час карантину. Газовики цілодобово забезпечують безаварійний та безперебійний розподіл газу до кожної оселі Сумської області. Цим людям потрібно заплатити зарплату, яка виплачується за рахунок плати за доставку газу", – зазначають у АТ "Сумигаз".

За словами прес-служби, 24 години на добу 7 днів на тиждень газовики продовжують виїжджати та локалізовувати витоки газу, ремонтувати газопроводи, обслуговувати газорегуляторні пункти, які понижають та підтримують необхідний тиск в мережах, а також дистанційно надавати послуги споживачам.

"Працівники компанії дякують всім, хто знайшов можливість розрахуватися за послуги розподілу газу! Та нагадують, що сплатити за доставки газу можна дистанційно за допомогою онлайн-сервісів 104.ua: особистого кабінету на сайті 104.ua; чат-боту "7104ua" у Viber чи Telegram; мобільного додатку 104Mobile для Android; мобільного додатку 104Mobile Light для iPhone", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі також зазначили, що для споживачів АТ "Сумигаз" розроблено експрес-реєстрацію, яка дозволяє автоматично зареєструвати особистий кабінет на сайті 104.ua. Для цього достатньо подзвонити зі смартфона до контакт-центру за номером 067 00-03-104 і повідомити оператору номер особового рахунку, який зазначено у квитанції кожного клієнта. Оператори самі зареєструють кабінет, а споживач в СМС отримає логін та пароль до нього.

"Закликаємо споживачів, які мають можливість, сплачувати за послуги газопостачання вчасно. Ці кошти потрібні для забезпечення діяльності компанії та оплати праці газовиків", - йдеться у повідомленні.

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