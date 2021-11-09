"Сумыгаз": более 4 тысяч клиентов заказали техобслуживание внутренних сетей

На начало ноября 4,1 тысяч потребителей газа заказали у АО "Сумыгаз" услугу по техническому обслуживанию внутренних газовых сетей в квартирах и частных домах.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Профессиональное и регулярное обслуживание гарантирует безопасное пользование природным газом и предупреждает аварийные ситуации. Эта услуга актуальна для потребителей, ведь утечки газа на внутренних сетях - причина большинства вызовов на аварийную службу 104", - отметил начальник отдела технического обслуживания АО "Сумыгаз" Евгений Азаров.

По словам пресс-службы, оказывая услугу, газовики выполняют обследование сети на предмет утечек, приборный контроль на плотность соединений, проверку герметичности футляров, смазывание запорных устройств, устранение утечек на муфтовых соединениях.

"Специалисты компании имеют высокий уровень квалификации и работают с современным специализированным оборудованием. В год стоимость технического обслуживания внутренних сетей составляет 300 гривен", - говорится в сообщении.

Для консультации и заключения договора на услугу по техническому обслуживанию сетей с газораспределительной компанией клиентам нужно обратиться в ближайшее 104.ua Клиентское пространство, где можно приобрести сертифицированные газовые приборы.