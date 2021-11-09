"Сумигаз": понад 4 тисячі клієнтів замовили техобслуговування внутрішніх мереж

На початок листопада 4,1 тисяч споживачів газу замовили у АТ "Сумигаз" послугу з технічного обслуговування внутрішніх газових мереж у квартирах та приватних будинках.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Фахове та регулярне обслуговування гарантує безпечне користування природним газом та попереджає аварійні ситуації. Ця послуга є актуальною для споживачів, адже витоки газу на внутрішніх мережах - причина більшості викликів на аварійну службу 104", - наголосив начальник відділу технічного обслуговування АТ "Сумигаз" Євген Азаров.

За словами прес-служби, надаючи послугу, газовики виконують обстеження мережі на предмет витоків, приладовий контроль на щільність з’єднань, перевірку герметичності футлярів, змащування запірних пристроїв, усунення витоків на муфтових з’єднаннях.

"Фахівці компанії мають високий рівень кваліфікації та працюють із сучасним спеціалізованим обладнанням. На рік вартість технічного обслуговування внутрішніх мереж складає 300 гривень", - йдеться у повідомленні.

Для консультації та укладання договору на послугу з технічного обслуговування мереж з газорозподільною компанією клієнтам потрібно звернутись у найближчий 104.ua Клієнтський простір, де також можна придбати сертифіковані газові прилади.