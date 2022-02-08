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"Сумыгаз" в 2021 году уплатило 211,6 млн гривен налогов в бюджеты

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Сумы, Вторник 08 февраля 2022 14:44
"Сумыгаз" в 2021 году уплатило 211,6 млн гривен налогов в бюджеты Фото: газовый вентиль (104.ua)
Автор: Мария Тарарыева

За 2021 год газораспределительная компания АО "Сумыгаз" уплатила 211,647 млн гривен налогов. Из них 145,8 млн гривен - в государственный и 65,9 млн гривен в местный бюджет. В целом, компании, работающие под брендом РГК, уплатили в прошлом году в бюджеты всех уровней 4,3 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба "Сумыгаза".

В компании отмечают, что действуют прозрачно в вопросах оплаты труда и уплаты налогов, заботясь о своих работниках и общины области.

&quot;Сумыгаз&quot; в 2021 году уплатило 211,6 млн гривен налогов в бюджеты

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