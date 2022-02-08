"Сумыгаз" в 2021 году уплатило 211,6 млн гривен налогов в бюджеты
Фото: газовый вентиль (104.ua)
За 2021 год газораспределительная компания АО "Сумыгаз" уплатила 211,647 млн гривен налогов. Из них 145,8 млн гривен - в государственный и 65,9 млн гривен в местный бюджет. В целом, компании, работающие под брендом РГК, уплатили в прошлом году в бюджеты всех уровней 4,3 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба "Сумыгаза".
В компании отмечают, что действуют прозрачно в вопросах оплаты труда и уплаты налогов, заботясь о своих работниках и общины области.