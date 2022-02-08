"Сумигаз" у 2021 році сплатило 211,6 млн гривень податків до бюджетів
Фото: газовий вентиль (104.ua)
За 2021 рік газорозподільна компанія АТ "Сумигаз" сплатила 211,647 млн гривень податків. З них 145,8 млн гривень - до державного і 65,9 млн гривень до місцевого бюджету. Загалом, компанії, що працюють під брендом РГК, сплатили в минулому році до бюджетів усіх рівнів 4,3 млрд гривень.
Про це повідомляє прес-служба "Сумигазу".
У компанії зазначають, що діють прозоро в питаннях оплати праці та сплати податків, дбаючи про своїх працівників та громади області.