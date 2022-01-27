"Сумыгаз": в 2021 году модернизировано более 400 объектов на газораспределительных сетях

"Новые ШРП имеют несколько степеней защиты, которые позволяют минимизировать утечки газа и аварийность. Газовики позаботились, чтобы жители населенных пунктов круглосуточно имели необходимое давление газа в сетях", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что на газопроводах всех районов области проведена реконструкция 137 задвижек - с выносом из газового колодца и заменой на распределительных газопроводах. Выполненные работы являются залогом безопасного и бесперебойного распределения природного газа ко всем домовладениям Сумской области, что особенно важно в отопительный период.

"Мероприятия по модернизации оборудования увеличивают эффективность сетей и снижают их аварийность, - отмечает главный инженер АО "Сумыгаз" Дмитрий Сергиенко. - В этом году значительное внимание мы уделили замене устаревших шкафных газорегуляторных пунктов. К примеру, в Роменском районе заменено 31 ШРП, которые работали с начала газификации района".

Для приведения газопроводов в удовлетворительное состояние, специалисты компании за год провели комплексное приборное обследование более 3 тысяч км сетей, осуществили модернизацию и реконструкцию почти девяти км изношенных газопроводов. Служба контроля за производством провела капитальный ремонт 49 станций катодной защиты, которые защищают подземные стальные газопроводы от коррозии.

"Всего в 2021 году газовики Сумской области модернизировали более 400 объектов на сетях для безаварийной работы системы газоснабжения. Содержание газораспределительных сетей и сооружений на них, модернизация, капитальные и текущие ремонты финансируются из средств, поступающих в виде платы за доставку газа", - говорится в сообщении.