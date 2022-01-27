"Сумыгаз": в 2021 году модернизировано более 400 объектов на газораспределительных сетях

В течение 2021 года работники АО "Сумыгаз" заменили 144 шкафных газорегуляторных пункта на современные, украинского производителя RGC Production. Также на 37 ГРП установлено современное оборудование, выполнен демонтаж устаревшего технического оборудования.

"Новые ШРП имеют несколько степеней защиты, которые позволяют минимизировать утечки газа и аварийность. Газовики позаботились, чтобы жители населенных пунктов круглосуточно имели необходимое давление газа в сетях", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что на газопроводах всех районов области проведена реконструкция 137 задвижек - с выносом из газового колодца и заменой на распределительных газопроводах. Выполненные работы являются залогом безопасного и бесперебойного распределения природного газа ко всем домовладениям Сумской области, что особенно важно в отопительный период.

"Мероприятия по модернизации оборудования увеличивают эффективность сетей и снижают их аварийность, - отмечает главный инженер АО "Сумыгаз" Дмитрий Сергиенко. - В этом году значительное внимание мы уделили замене устаревших шкафных газорегуляторных пунктов. К примеру, в Роменском районе заменено 31 ШРП, которые работали с начала газификации района".

Для приведения газопроводов в удовлетворительное состояние, специалисты компании за год провели комплексное приборное обследование более 3 тысяч км сетей, осуществили модернизацию и реконструкцию почти девяти км изношенных газопроводов. Служба контроля за производством провела капитальный ремонт 49 станций катодной защиты, которые защищают подземные стальные газопроводы от коррозии.

"Всего в 2021 году газовики Сумской области модернизировали более 400 объектов на сетях для безаварийной работы системы газоснабжения. Содержание газораспределительных сетей и сооружений на них, модернизация, капитальные и текущие ремонты финансируются из средств, поступающих в виде платы за доставку газа", - говорится в сообщении.