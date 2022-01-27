"Сумигаз": у 2021 році модернізовано понад 400 об’єктів на газорозподільних мережах

Протягом 2021 року працівники АТ "Сумигаз" замінили 144 шафових газорегуляторних пункти на сучасні, українського виробника RGC Production. Також на 37 ГРП встановлено сучасне обладнання, виконано демонтаж застарілого технічного обладнання.

"Нові ШРП мають кілька ступенів захисту, які дозволяють мінімізувати витоки газу та аварійність. Газовики подбали, щоб жителі населених пунктів цілодобово мали необхідний тиск газу у мережах", - йдеться у повдіомленні.

У компанії зазначили, що на газогонах усіх районів області проведено реконструкцію 137 засувок - з виносом з газового колодязя та заміною на розподільчих газопроводах. Виконані роботи є запорукою безпечного та безперебійного розподілу природного газу до усіх домоволодінь Сумської області, що особливо важливо в опалювальний період.

"Заходи із модернізації обладнання збільшують ефективність мереж та знижують їх аварійність, - зазначає головний інженер АТ "Сумигаз" Дмитро Сергієнко. – Цього року значну увагу ми приділили заміні застарілих шафових газорегуляторних пунктів. До прикладу, у Роменському районі замінено 31 ШРП, які працювали від початку газифікації району".

Для приведення газопроводів у задовільний стан, фахівці компанії за рік провели комплексне приладове обстеження понад 3 тисяч км мереж, здійснили модернізацію та реконструкцію майже дев’яти км зношених газопроводів. Служба контролю за виробництвом провела капітальний ремонт 49 станцій катодного захисту, які захищають підземні сталеві газопроводи від корозії.

"Загалом у 2021 році газовики Сумської області модернізували понад 400 об’єктів на мережах для безаварійної роботи системи газопостачання. Утримання газорозподільних мереж і споруд на них, модернізація, капітальні та поточні ремонти фінансуються з коштів, що надходять у вигляді плати за доставку газу", - йдеться у повідомленні.