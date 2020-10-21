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"Сумыгаз": более 20 тыс. должников рискуют остаться без субсидий и льгот

Автор: Мария Тарарыева

В Сумской области задолжали за услугу распределения газа 21,1 тысяча домохозяйств – потребителей льготных категорий. Это ставит под угрозу получение жилищной субсидии недобросовестными потребителями по окончанию карантина. АО "Сумыгаз" передает структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения списки клиентов, у которых имеется задолженность более трех месяцев.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Услуга распределения газа состоит прежде всего в том, что каждый имеет на своем газовом оборудовании нужное давление для регулярной работы всех приборов. Итак, когда мы говорим "плата за доставку", то речь идет о безопасном и бесперебойном газоснабжении всех потребителей, где задействован комплекс сетей и регулирующего оборудования. На сегодня в области обслуживается почти 10 тысяч километров распределительных газопроводов, через которые газ доставляется более 380 тысячам клиентов компании", - отмечают в "Сумыгаз".

В связи с пандемией к недобросовестным потребителям не применяются санкции за просрочку оплаты, однако, нет моратория на взыскание долгов в судебном порядке. Поэтому клиенты могут не только лишиться льгот, но и понести дополнительные финансовые расходы.

"Задолженность субсидиантов никто не отменит и не списывает. А задолженность, которая образуется, все равно подлежит оплате получателем субсидий. Например, в мае не назначали субсидию на следующие 12 месяцев тем, у кого была задолженность более трех месяцев", - отмечает заместитель директора департамента социальной защиты населения Сумской облгосадминистрации Людмила Мусияка.

АО "Сумыгаз" просит клиентов придерживаться платежной дисциплины, поскольку своевременная оплата за доставку газа – это гарант безопасности и комфорта в сезон низких температур.

"Напоминаем, что оплатить за доставку газа можно онлайн с помощью сервисов 104.ua. Одни из самых популярных среди потребителей газа – вайбер и телеграмм-боты 7104ua. С их помощью можно передавать показания счетчиков газа и просматривать их историю, проверять начисления и архив платежей, загружать квитанции и платить за распределение газа", - говорится в сообщении пресс-службы.

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